البرهان: وحدة القوى السودانية ضرورة لإنقاذ البلاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن وحدة القوي السودانية ضرورة لإنقاذ البلاد، قائلا إن قطار التغيير مستمر بحماية من الشعب ولن يتوقف لأي سبب.وتعهد رئيس مجلس السيادة، في كلمته أمام وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، بحضور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بالعمل بإحكام التنسيق بين جميع أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، بهدف ضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد الى حياة أفضل، حسب بيان للمجلس الانتقالي.وأضاف البرهان: "نحن في وضع يستحق منا الوقوف لخدمة الشعب السوداني وإزالة العوائق والمطبات التي تعيق مسيرة السودان وتحتاج منا جميعا الاصطفاف".وشدد رئيس المجلس الانتقالي على أن السودان يمر بوقت عصيب يحتاج إلى الوحدة لخدمة الشعب السوداني ورغبته في التغيير.من جانبه أكد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الجديدة، تمثل أعظم تحالف سياسي عريض في السودان لديه القدرة على إنقاذ البلاد، ووضع اللبنات الأساسية لتجنب البلاد شرور الانهيار، وأنهم مكلفون بإخراج السودان من هذه التحديات المعقدة.وأكد حمدوك أن الوزارة الثانية من عمر الثورة العظيمة تواجه ظروفا بالغة التعقيد وتحديات كثيرة اقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة قادرة على معالجة التحديات.