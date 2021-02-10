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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون يبحث مع مسؤولة أممية موقف لبنان من استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:23 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أطلع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على موقف لبنان الداعي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم أن الرئيس عون استقبل اليوم نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، "وأجرى معها جولة أفق تناولت التطورات الداخلية الراهنة وعمل المنظمات الدولية في لبنان".

وتطرق البحث، بحسب البيان " إلى مسألة تعليق الاجتماعات الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، وموقف لبنان الداعي إلى معاودتها".

وأثار الرئيس عون مع رشدي مسألة " استمرار الخروقات الإسرائيلية طالبًا الإشارة إليها في التقرير الذي يرفع دوريًا إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن".

وتناول النقاش أيضًا "الملف الحكومي والجهود المبذولة لإنهائه".

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