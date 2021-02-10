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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:21 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
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يبحث أولياء الأمور والطلاب على محركات الانترنت " جوجل " ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، فيما يخص موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021، وذلك عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن موعد امتحانات نصف العام عقب إنتهاء الفصل الدراسي الأولي والتي ستبدأ 16 يناير، حيث انتهت الدراسة في الترم الأول يوم 14 يناير الجاري 2021، بعد أن تم استكمالها " أونلاين " التعليم عن بعد، من يوم 2 يناير 2021، وذلك ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الخدمة للطلاب وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء تحت إشراف مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعرض " الدستور " لأولياء الأمور والطلاب كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021، وذلك وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن يوم 14 فبراير المقبل الموافق يوم عيد الحب، سيتم تحديد كافة الأمور والمسائل والتفاصيل المتعلقة بشأن امتحانات نصف العام 2021، وكانت قد توقفت الدراسة في كافة المراحل التعليمية في الفترة الماضية، بسبب إرتفاع عدد حالات فيروس كورونا المستجد، ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الإلكتروني لتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع حفاظًا على صحة المواطنين والطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، فيما يخص امتحانات نصف العام 2021، أنه ليس هناك نيه لإلغاء الامتحانات أو استبدالها بالأبحاث، كما يدعي الأخرين أو المروجين على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن العملية التعليمية ستستمر وفقًا للنظام المعلن عنه والتي قامت بتحديده الدولة.

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