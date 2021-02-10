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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فائدة تركيب الملصق الإلكتروني وغرامة عدم وجوده

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:04 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة فائدة تركيب الملصق الالكتروني وغرامة عدم وجوده وفقا لقانون المرور الجديد الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات تركيب الملصق الإلكتروني إلكترونيا وفوائد تركيبه.

تعرف على فائدة تركيب الملصق الالكتروني وغرامة عدم وجوده

الملصق الإلكتروني الذي فرضت وزارة الداخلية تركيبه على أصحاب السيارات والدراجات النارية والسائقين فوائد عظيمة أبرزها احتواءه على شريحة ذكية مسجل خلالها كافة بيانات السيارة منذ تصنيعها و سلسلة بيعها حتى وصلت إلى مالكها الحالي ويمكن من خلال تلك الشريحة تحديد مكان وجوده واستعادة في حالة وجود بلاغ سرقة حيث فرضت الإدارة العامة للمرور التابعة للوزارة غرامة على مخالفين قرار تركيبها تصل إلى 8 ألالف جنيه.


آخر موعد لتركيب الملصق الالكتروني

مدت وزارة الداخلية مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات والدراجات البخارية أكثر من مرة ليتمكن أصحابها من تركيبه لعدم التعرض الغرامات المالية المفروضة على مخالفيها حيث حددت آخر موعد للتركيب 30 مارس المقبل خاصة عقب توفير موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل تركيب الملصق الإلكتروني ودفع قيمته دون الحاجة إلى الذهاب لإحدى مقرات الادارة العامة للمرور التابعة لها السيارة إلا 5 دقائق فقط لتركيب الملصق ورخصة القيادة خاصة لعدم تكدس لمنع أمامه المقرات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

خطوات دفع قيمة الملصق الإلكتروني أون لاين

يبحث الكثير من المواطنين عن فائدة تركيب الملصق الالكتروني وغرامة عدم وجوده وخطوات تركيبه عبر بوابة مرور مصر وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع مرور مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

تحديد خدمة الملصق الإلكتروني

تسجيل بيانات صاحب السيارة 

تحديد نوع السيارة المراد تركيب الملصق الإلكتروني بها

تحديد طريقة الدفع الالكتروني 

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رابط تركيب الملصق الإلكتروني

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