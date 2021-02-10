إخطار «الطبيب المتحرش» بإحالته لمحكمة الجنايات

أخطرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال، بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة داخل محبسه، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة عاجلة.ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية يخطر المتهم بقرار إحالته للمحاكمة داخل محبسه إذا كان محبوسا وذلك خلال الخمس أيام التالية على القرار، حيث تم إخطار طبيب الاسنان المتهم داخل محبسه وقام بالتوقيع على قرار الإحالة.وأرسلت النيابة العام،ة ملف القضية المتهم في طبيب الأسنان إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر المختصة.