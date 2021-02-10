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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: إطلاق مركز جديد لاستقبال الشكاوى والتظلمات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:53 م
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مركز جديد لاستقبال الشكاوى والتظلمات خلال الأيام القادمة بعد تحديثه بـ 30 خط تليفون.

وأكدت الوزارة، أن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة تستهدف الاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة على أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

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