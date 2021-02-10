ضبط 7.4 طن دواجن فاسدة بثلاجة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.وتم ضبط (7,4 طن مقطعات دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) وتشكل خطرًا على الحصة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.