المركزي الدنماركي: الحكومة لديها غطاء نقدي كبير لعام 2021

أعلن البنك المركزي الدنماركي، في تقرير، أن الحكومة بدأت هذا العام بامتلاك غطاء نقدي كبير بعد نهاية عام 2020، وبرصيد أفضل من المتوقع يبلغ 137 مليار كرونة.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن التقرير، أن سندات الحكومة الدنماركية بيعت العام الماضي، بعوائد منخفضة على نحو قياسي، ما يدل على الثقة في الاقتصاد وسوق السندات الحكومية الدنماركية.