لإقناع الجمهوريين.. الديمقراطيون يشرحون حججهم في محاكمة ترامب

يعرض المشرعون الديمقراطيون المكلفون بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حججهم اليوم الأربعاء، في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بضرورة المضي قدما بعزل الرئيس السابق.وبدأت إجراءات محاكمة "ترامب" الثانية، أمس الثلاثاء، مع عرض المدعين الديموقراطيين مشاهد مصورة لمناصريه وهم يقتحمون في السادس من يناير مقر البرلمان على تلة "الكابيتول"، مع تحطيم أبواب ودخولهم عنوة إلى قاعة مجلس الشيوخ في إطار أعمال شغب أسفرت عن سقوط 5 قتلى.ويواجه "ترامب" تهمة واحدة هي التحريض على العصيان والتمرد، بعدما وجه خطابًا لمؤيدين جمهوريين له قبيل اقتحام الكونجرس، حضهم فيه على الاستمرار بالكفاح.