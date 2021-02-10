بعد إقراره.. أبرز المعلومات عن قانون المرور الجديد 2021 في مصر

معلومات عن قانون المرور الجديد 2021





وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي في جلسته التي انعقدت أمس يوم 9 فبراير الجاري على تعديلات قانون المرور الجديد وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مراجعته عقب تأجيل دام ثلاث سنوات حيث غلظ القانون الجديد الكثير من الغرامات والعقوبات أبرزها السير برخصة قيادة ملغاة كما أقر القانون الجديد رسوم لإنشاء أماكن لركن السيارات للمحافظة على الشكل الحضاري الشوارع.





قيمة الغرامة في قانون المرور الجديد





غلظ قانون المرور الجديد مجموعة هائلة من العقوبات المالية المفروضة على أصحاب السيارات والسائقين لعل أبرزها السير بدون رخصة القيادة والتي أصبحت عقوبتها من 1000 جنيه إلى 3000،وانبعاث رائحة كريهه من السيارة والتي أصبحت غرامتها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وتجاوز السرعة وعدم استخدام اللوحات المعدنية من 300 إلى 1500، وعدم وجود طفايات حريق إلى غرامة 300 جنيه، والتعدي على رجال المرور والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 1500 جنيه.





شروط استخراج رخصة قيادة في قانون المرور الجديد





يبحث الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكتروني عن أبرز المعلومات عن قانون المرور الجديد وشروط استخراج رخصة قيادة الذي أقره أمس مجلس النواب حيث اشترط القانون الجديد في مستخرج رخصة القيادة أن يتمتع باللياقة البدنية الكافية لقيادة سيارة ويخضع للتحاليل مخدرات للتأكد من عدم تعاطيه حصولة على شهادة أو محو أمية على الأقل وألا يكون عليه أي أحكام قضائية وألا يكون قد سبق له التسبب في حادثة سيارة.





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