الأنبا توما يلتقي المجلس الرعوي لكنيسة مارجرجس في ساحل طهطا

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالمجلس الرعوي لكنيسة مارجرجس بساحل طهطا، وذلك بصحبة الأب بولس سنادة، حيث قدم المجلس التهنئة للأنبا توما لسيامته الأسقفية على كرسي إيبارشية سوهاج.كما تم عرض من قبل ممثلي الأنشطة بالمجلس الرعوي الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكنيسة، وخاصة الأنشطة التي تخص الأسرة والبانوراما، والتربية الدينية، وجنود مريم.وفي نفس اليوم، استقبل نيافة المطران الأب أرميا عياد، راعى كنيسة مار جرجس بجهينة، ووفد من أبناء الكنيسة، لتقديم التهنئة لنيافته بالسيامة الأسقفية، حيث تم التعارف، ثم دار حوار حول أنشطة الكنيسة والمطرانية.