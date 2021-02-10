ارتفع إصابات كورونا في تايلاند إلى 23 ألفا و903 حالات

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 157 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 23 ألفا و903 حالات.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 80 وفاة.وتضمنت الإصابات الجديدة 13 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، في حين تعافت حتى الآن 18914 حالة من الفيروس ويتلقى 4909 حالات الرعاية في المستشفي.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.