انخفاض معدل التضخم الشهري 0.4%.. والخضروات والنقل الأكثر تراجعًا

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لـ 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.وأرجع الجهاز، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 20.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.وفيما يخص التغير الشهرى لشهر يناير 2021 مقارنة بشهـر ديسمبر 2020، سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاُ قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (20.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (40.3%) حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة (55.2%)، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-19.%) بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة (19.9%).بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (17.3%) حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (117.6%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار الرومان بنسبة (21.0%) والعنب بنسبة (8.2%).كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (10.3%) حيث ارتفعت أسعار الدجاج الابيض بنسبة (13.4%).وسجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.3%)، كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (2.2%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.3%)، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة دقيق القمح بنسبة (2.5%)، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (0.3%).كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (0.2%).وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).وانخفضت أسعار قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره (0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات نقل الركاب جوًا بنسبة (8.8%).بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%)، كذلك سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.8%) ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%).