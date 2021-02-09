أبو مازن يتلقى اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية لاستعراض نتائج حوارات القاهرة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.وأشاد هنية خلال الاتصال بنتائج حوارات القاهرة، مشددا على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم أبو مازن وتوجيهاته لهذه الحوارات.وأكد موقف «حماس» بالاستمرار في الحوار وصولا لإنجاح إجراء عملية الانتخابات وإنهاء الانقسام.وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة اليوم، بالتوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.وضمت جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.