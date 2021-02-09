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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الفرنسي يمدد فترة تطبيق الطوارئ الصحية بالبلاد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:26 م
البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
وكالات
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وافق البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى الأول من يونيو
بأغلبية 278 صوتا مؤيدا للتمديد مقابل 193 صوتا ضده.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية، التي تم تطبيقها لأول مرة في مارس من العام الماضي للحكومة بفرض إجراءات احتواء شاملة لفيروس كورونا بما في ذلك حظر تجوال يبدأ في السادسة مساء.

وأثار التمديد الحالي، المقرر أن يستمر حتى الأول من يونيو جدلًا واسع النطاق حيث صوّت ضده نواب من اليمين واليسار.

ويتزايد الشعور بالضجر والانهاك تجاه الإغلاق في فرنسا، حيث ترتفع على نحو متزايد أصوات أصحاب المطاعم في مطالبهم بالسماح لهم بإعادة فتح أعمالهم، وكذلك منتجعات التزلج التي تدفع وتضغط أيضًا من أجل رفع القيود.

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