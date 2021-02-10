سعر اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:06 ص
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يتسأل الكثير من رجال الاعمال والمغتربين وايضا المصريين الذين لديهم اسره من دول الاتحاد الاوروبي، عن سعر اليورو اليوم في مصر الاربعاء 10-2-2021، وذلك علي القائمين من دول الاتحاد الاوروبي بمصر وايضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم لمصر لاسرهم بالداخل.
وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الاربعاء 10-2-2021، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية من بين الـ7 لـ 10 قرش، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.15 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.66 جنيه.
البنك الاهلي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الاهلي المصري، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
بنك مصر
سجل سعر الدينار اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
بنك البركة
سجل سعر الدينار اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.80جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.
البنك التجارى الدولى CIB
سجل سعر الدينار اليورو في البنك التجارى الدولى CIB، عند الشراء 18.77 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.01 جنيه.
البنك العربى الأفريقى
سجل سعر الدينار اليورو في البنك العربى الأفريقى، عند الشراء 18.35 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.58 جنيه.
البنك الأهلى اليوناني
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.
البنك المصرى الخليجي
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المصرى الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.
وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الاربعاء 10-2-2021، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية من بين الـ7 لـ 10 قرش، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-
سعر اليورو اليوم الاربعاء 10-2-2021نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.15 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.66 جنيه.
البنك الاهلي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الاهلي المصري، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
بنك مصر
سجل سعر الدينار اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
بنك البركة
سجل سعر الدينار اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.80جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.
البنك التجارى الدولى CIB
سجل سعر الدينار اليورو في البنك التجارى الدولى CIB، عند الشراء 18.77 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.01 جنيه.
البنك العربى الأفريقى
سجل سعر الدينار اليورو في البنك العربى الأفريقى، عند الشراء 18.35 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.58 جنيه.
البنك الأهلى اليوناني
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.
البنك المصرى الخليجي
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المصرى الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.