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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:06 ص
اليورو
اليورو
الدستور
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يتسأل الكثير من رجال الاعمال والمغتربين وايضا المصريين الذين لديهم اسره من دول الاتحاد الاوروبي، عن سعر اليورو اليوم في مصر الاربعاء 10-2-2021، وذلك علي القائمين من دول الاتحاد الاوروبي بمصر وايضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم لمصر لاسرهم بالداخل.

وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الاربعاء 10-2-2021، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية من بين الـ7 لـ 10 قرش، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-

سعر اليورو اليوم الاربعاء 10-2-2021

نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-

البنك المركزي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.15 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.66 جنيه.

البنك الاهلي المصري
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الاهلي المصري، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.

بنك مصر
سجل سعر الدينار اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.80 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.

بنك البركة
سجل سعر الدينار اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.80جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.03 جنيه.

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.

البنك التجارى الدولى CIB
سجل سعر الدينار اليورو في البنك التجارى الدولى CIB، عند الشراء 18.77 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.01 جنيه.

البنك العربى الأفريقى
سجل سعر الدينار اليورو في البنك العربى الأفريقى، عند الشراء 18.35 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.58 جنيه.

البنك الأهلى اليوناني
سجل سعر الدينار اليورو في البنك الأهلى اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.

البنك المصرى الخليجي
سجل سعر الدينار اليورو في البنك المصرى الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.

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