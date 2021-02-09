الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في بورما

دانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير في بورما، منددةً بإصابة "عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة"، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.وقال منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما أولا ألمغرين في بيان إن "استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".وأضاف: "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطر"، وفق تقارير من مدن مختلفة عبر البلاد.ولم يتسنّ في هذه المرحلة الحصول على تقدير لعدد المصابين من المستشفيات.