2764 إصابة و13 وفاة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ حيث إنه لأول مرة منذ يناير الماضي يتم تسجيل إصابات يومية أقل من 3 آلاف إصابة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 248 ألفًا و316 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، اليوم الثلاثاء- أن 13 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بكورونا، لتصل حصيلة الوفيات عقب الإصابة بالفيروس إلى 909 وفيات، بينما تماثل 3 آلاف و887 شخصًا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 196 ألفًا و566.