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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوشقة» يعلن فصل 10 من قيادات «الوفد»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:15 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين
إسلام نصير
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أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب

والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبدالله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور. 

كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات، الشهير بأرنب، الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

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