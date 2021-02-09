القبض على موظفة بنك استولت على أموال المواطنين لتوظيفها بالجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظفة بأحد البنوك بتهمة توظيف الأموال في محافظة الجيزة.وورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين، يفيد بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات، والمستلزمات الطبية، عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة واستيلاءها على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة وقيام الموظفة بأحد البنوك، مقيمة بمحافظة الجيزة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بمواجهتها أقرت بارتقابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.