7663 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 7 آلاف و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء أن هناك ما يزيد على 95 ألف حالة نشطة في البلاد، فيما يخضع 5 آلاف و855 شخصا للعلاج بالمستشفيات، بينهم 1032 في حالة حرجة.وأشار الراديو إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 17 ألفا و500 حالة.