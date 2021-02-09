7663 إصابة بكورونا في التشيك
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:28 م
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أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 7 آلاف و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء أن هناك ما يزيد على 95 ألف حالة نشطة في البلاد، فيما يخضع 5 آلاف و855 شخصا للعلاج بالمستشفيات، بينهم 1032 في حالة حرجة.
وأشار الراديو إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 17 ألفا و500 حالة.
وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء أن هناك ما يزيد على 95 ألف حالة نشطة في البلاد، فيما يخضع 5 آلاف و855 شخصا للعلاج بالمستشفيات، بينهم 1032 في حالة حرجة.
وأشار الراديو إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 17 ألفا و500 حالة.