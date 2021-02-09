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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على قتلة صاحب «كبابجي الفقير»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - ندى حمدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بقتل صاحب "كبابجي الفقير".

وتبين أن مقتله تم على يد 4 خفراء داخل مزرعته بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، حيث انطلقت عدة مأموريات أمنية وجرى ضبط المتهمين، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين أطلقوا علي المجنى عليه 13 طلقة، وأسفرت إحداها عن مقتله بعد أن جاءت في الرأس، وحدثت فتحة دخول وخروج بسبب قرب المسافة.

- سبب الجريمة

كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة، لرفض الضحية السماح لهم بحراسة مزرعته، وأنهم قتلوا المجنى عليه وفروا هاربين.

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مسرح الجريمة، وتبين أن هناك فوارغ لطقات من بنادقة خرطوش وآلية، حرزت وفرغت الكاميرات التى رصدت الجريمة، وتبين أن المتهمين قتلوا الضحية في قرابة 120 ثانية، وفروا هاربين.

- تشريح الجثة
بينما كان فريق المباحث فى مسرح الجريمة، حضر محقق النيابة إلى مسرح الجريمة، وناظر جثة الضحية، وتقرر عرضها على الطب الشرعى لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتحفظت على الفيديو الذي رصد الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بمقتل صاحب مزرعة في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص والتحرى تبين أن الضحية مصاب بطلق ناري في الرأس، وأنه صاحب سلسلة مشويات كبابجي الفقير، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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