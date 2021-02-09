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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحري عن عصابة «الشرطة المزيفة» لسرقة المواطنين بحدائق القبة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:00 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
حسام التمساح
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استعجلت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية في اتهام تشكيل عصابي بسرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في منطقة حدائق القبة.

وكانت قوة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية، قد تمكنت من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص"، يستقلها 4 أشخاص، وبصحبتهم عاطل، بحوزته( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترف المتهمين الأربعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلي عنه بالشارع محل الضبط.

وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للاتصال بعملائه.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب حادث سرقة حافظة نقود، بداخلها مبلغا ماليا ومتعلقات شخصية من موظف، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة وأوضح بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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