«خطة النواب» ترفض مناقشة حساب ختامي «قطاع الأعمال»

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 20192020؛ لغياب الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن الاجتماع دون مبرر وعدم إخطارة للجنة باعتذاره عن عدم الحضور.قال رئيس اللجنة إن تمثيل الوزارة بالاجتماع كان غير ملائم، وفقًا لرؤية الأعضاء، حيث جاء على خلاف القواعد التى وضعها مجلس النواب منذ الفصل التشريعى السابق بضرورة أن يكون التمثيل الحكومى ملائم لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية.أشار سالم، في بيان الإثنين، إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم مخاطبة رئيس الوزراء لإحاطته بالواقعة بعدم حضور الوزير رغم أهمية الجلسة، لاتخاذ ما يلزم وما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.