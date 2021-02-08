مباحثات بين رئيس النواب الليبي والمبعوث الأممي الجديد

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" اليوم الإثنين مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، آخر مستجدات الأزمة الليبية.وأكد صالح خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المبعوث الأممي على أهمية استكمال المسارين، العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.وأوضح رئيس البرلمان أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف.من جانبه أكد "كوبيش" أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.