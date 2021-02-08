رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين رئيس النواب الليبي والمبعوث الأممي الجديد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:00 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
محمد عمر
طباعة
بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" اليوم الإثنين مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وأكد صالح خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المبعوث الأممي على أهمية استكمال المسارين، العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأوضح رئيس البرلمان أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف.

من جانبه أكد "كوبيش" أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موعد مباراة الأهلى وبالميراس لتحديد المركز الثالث بمنديال الأندية

زيادة جديدة في أسعار السجائر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي