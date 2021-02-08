تصدر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة محركات البحث الشهيرة، حيث يبحث المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي للفرد، عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي الإكترونية، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة





يستطيع المواطن معرفة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي: www.moss.gov.eg ، بالرقم القومي، حيث يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين، وإدخال البيانات المتعلقة بالمعاق من الأسم والهاتف والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان الذي يقيم فيه بشكل صحيح، ثم أخيرًا النقر على كلمة استعلام وسيظهر كافة المعلومات بشأن البطاقة.





ما تقوم به الوزارة من تسهيل الخدمات إلكترونيا لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين لتخفيف الأعباء عليهم من الوقت والجهد، إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ بداية 2020، ومنعا للتكدس والازدحام داخل المقار.





شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، 12 مرضا إذا كان يعاني الشخص من أيا منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس.، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات وهي: ثلاثة صور شخصية للشخص المعاق، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتقارير الطبية المتعلقة بالفرد مختومة بشعار الجمهورية.

إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

وبعد عرض موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث اتجهت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس منذ بدايته، حيث تقليل حضور العاملين إلى المقار، حيث بدأ العمل بالتناوب، إضافة إلى تعقيم المكاتب وتطهيرها، كما أسست الدولة العديد من المنصات الإلكترونية التابعة لها لتسهيل الخدمات للمواطنين وهم في أماكنهم حفاظًا على أرواحهم.

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