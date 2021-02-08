رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
نعمات مدحت
طباعة
تصدر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة محركات البحث الشهيرة، حيث يبحث المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي للفرد، عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي الإكترونية، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة. 

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة


يستطيع المواطن معرفة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي: www.moss.gov.eg، بالرقم القومي، حيث يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين، وإدخال البيانات المتعلقة بالمعاق من الأسم والهاتف والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان الذي يقيم فيه بشكل صحيح، ثم أخيرًا النقر على كلمة استعلام وسيظهر كافة المعلومات بشأن البطاقة.

ما تقوم به الوزارة من تسهيل الخدمات إلكترونيا لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين لتخفيف الأعباء عليهم من الوقت والجهد، إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ بداية 2020، ومنعا للتكدس والازدحام داخل المقار.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، 12 مرضا إذا كان يعاني الشخص من أيا منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس.، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات وهي: ثلاثة صور شخصية للشخص المعاق، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتقارير الطبية المتعلقة بالفرد مختومة بشعار الجمهورية. 

إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

وبعد عرض موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث اتجهت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس منذ بدايته، حيث تقليل حضور العاملين إلى المقار، حيث بدأ العمل بالتناوب، إضافة إلى تعقيم المكاتب وتطهيرها، كما أسست الدولة العديد من المنصات الإلكترونية التابعة لها لتسهيل الخدمات للمواطنين وهم في أماكنهم حفاظًا على أرواحهم.
اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

مولر: الأهلي كان خصما جيدا جدًا ويشبهنا في طريقة اللعب

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب