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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:19 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
الدستور
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يبحث المواطنون عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي، للاستعلام عن الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وننشر لكم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 7-2-2021 رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي:- (هنا

حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ قرار من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللالكترونيا، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل المحافظة على سلامة المواطنين ومنعًا لحدوث أي تزاحم في مصالح حكومية في ظل الوباء الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي وبسبب زيادة أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتمثل فيما يلي:

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط السابق.
2 - اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
3 - ادخال الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- العنوان.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة


1 - الشلل الرباعي.
2 - الجذام.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القادمة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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