بالأرقام.. وزيرة التخطيط تكشف أداء الاقتصاد المصرى

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.وركز بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ما أنجزته الوزارة في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية كافة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وترصد "الدستور" أبرز الأرقام التي تضمنها البيان:- زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.- زيادة الاستثمارات المُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19-2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية.- توجيه 500 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات النقل ومياه الشرب والصرف الصحي خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021).- تنفيذ 416 مشروعًا في قطاع الكهرباء بتكلفة 95.6 مليار جنيه.- تنفيذ 689 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه خلال عامي 18-2019 و19-2020.- رفع معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى.- تنفيذ 145 مشروعًا في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه.- تنفيذ 37 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.- تنفيذ 458 مشروعًا في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن 20 مشروعًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.- بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة للصحة والتعليم خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) حوالي 150 مليار جنيه.- تنفيذ 1650 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي خلال عامي 18-2019 و19-2020.- توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021).- تسوية 115 مليار جنيه من التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الدائنة والمدينة.- حصر 3692 أصلًا من الأصول غير المستغلة وتسجيل 3470 أصلًا.- ميكنة 6603 جهة حكومية في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية".- تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدات محلية تقدم 133 خدمة.- إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.- تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة.- صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ 2.4 مليار جـنيه للمرحلة الأولى، وبعد مدها بلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الأولى والثانية نحو 4.5 مليار جنيه.- بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن.- تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقترب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه.- يغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.