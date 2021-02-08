أهالي عزبة الدوار يعيشون في منازل غير صالحة: نأمل تأهيلها ضمن حياة كريمة

قال عبد المجيد علي، أحد أهالي عزبة الدوار التابعة لمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، إنَّ القرية تعاني من العديد من المشكلات، وأهمها عدم وجود صرف صحي، ما يسبب معاناة كبيرة لأهالي القرية، وسرعة تهالك جدران المنازل، وانتشار الروائح الكريهة، والإصابة بالأمراض.وأضاف، أنَّ القرية بها أكثر من 20 منزلا معرضين للسقوط في أي لحظة، إضافة إلى غرق بعضهم أثناء الأمطار، فضلًا عن تهالك الجدران التي لا تعد تقوى على البقاء من كثرة تهالكها.وتابع، أنَّ المنازل تحاوطها مياه الصرف، فضلًا عن منازل انهارت جزئيًا ولا زال البعض يعيشُ فيها.نادية: البيت وقع عليا أنا وأطفالي.. وبتمنى بناؤه من جديد ضمن حياة كريمة"عيالي أطفال لسه ما بيمشوش وبخاف عليهم كل يوم من البيت».. كلمات قالتها «نادية مكارم» إحدى قاطني قرية تيرة بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وهي تشير إلى منزلها شبه المنهار، والذي لم يتبقى منه سوى أطلال غرفتين بدون أسقف، من أصل منزل مكون من طابق واحد، تعيش فيه مع أطفالها الثلاثة.وأوضحت، أنَّ منزلها انهار قبل شهور، بعدما انخلع أحد جدرانه وتساقطت العروق الخشبية من الخلف، موضحة أنَّ أهالي قريتها ساعدوها على رفع ما تبقى من الانهيار؛ ولا زال الباقي من المنزل مهدد بالانهيار.وأضافت: "مش طالبين نسكن برة، ولا شقق من الحكومة، الأطفال دول لو البيت وقع هيروحوا فين؟.. إحنا بنطلب ترميم البيت ضمن حياة كريمة".