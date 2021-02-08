آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

يرغب الكثير من الجمهور ومحبى الفن، في آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميدة، بعد دخوله في حالة مرضية خلال الفترة الماضية، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتمايع والسوشيال ميديا بصور للفنان بين رواد التواصل، داعيين الله له بالشفاء العاجل، والعودة مرة أخرى إلى حياته الطبيعية.





آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميدة

خرج الصديق المقرب للفنان على حميدة، عادل مسلم يطمن الجمهور على حالته الصحية حيث قال، عاد حميدة من مستشفي ناصر، ولكن حالته الصحية لم تستقر بعد، ولكن حالته النفسية مستقرة إلى حد ما، بعد أن قرر استكمال رحلة علاجه في مدينة مرسى مطروح، وسط العائلة ووسط محبيبه.





وأضاف في تصريحات له، أن حميدة، لا ينتظم في تناول الطعام، وهذا يجعل لديه نقص في التغذية، وتم إجراء مكالمة للطبيب المعالج حتى يكتب له على فيتامينات مكملة للغذاء، لافتا إلى أن الفنان على يجلس معنا أحيانا يضحك ويهزر، وأحيانا أخرى يشعر بالتعب ويطلب الراحة، حيث أنه يعاني من الآلام في الرئتين.





تفاصيل مرض الفنان على حميدة





ويشار إلى أن الفنان على حميدة يعاني من مرض في الرئتين، حيث يذكر إلى أنه بدأت الأزمة الصحية له، بمشكلة فى المرارة تسببت في تعب مزمن بالجهاز الهضمى، حيث أدى إلى إجراء أشعة مسح ذرى، حيث أظهر الكشف عن وجود ورم صغير فى الكبد والرئة، وعلى الفور تم تحويله للعلاج فى معهد ناصر، ولم يستطيع استكمال العلاج في المستشفي، و تم إعادته إلى منزله لاستكمال العلاج.





حياة الفنان على حميدة الفنية





يعد على حميدة من الفنانين المتميزين في جيل الثمنيات، والتسعينيات، حيث قدم عدد من الأغنيات، أبرزها: ألبوم "لولاكي" حي صدر في عام 1988 ويضم 8 أغاني، وألبومات أخرى وهي: ناديلي، كوني لي، نن العين، خان العشرة، احكي لي.





وبعد معرفة آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميدة، شارك حميدة في عدد من الأفلام الفنية في السينما والتليفزيون، من بينها: مولد نجم، نسمة ونصيب سيت كو، ضيف شرف، وغناء المقدمة والنهاية، مسلسل الهودج، كما كان ضيف شرف في مسلسل ريح المدام.