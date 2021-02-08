برلمانية تعلن اعتزامها التقدم بمشروع قانون لتنظيم النسل

أعلنت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بمشروع قانون لتنظيم النسل، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، والتي أصبحت ظاهرة تشكل خطرًا على المجتمع المصري لما تسببه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي للدولة، وعلى حق المواطن في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.وقالت رانيا، في بيان، إن المشكلة السكانية أكبر عقبة وأصعب تحدٍ تواجه مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لأنها تلتهم كل جهود التنمية بالدولة، مُؤكدة أنه من ضمن بنود مشروع القانون التي تعتزم التقدم به أن تتمتع الأسرة المُكونة من "أب وأم وطفلين" بمجانية التعليم، التأمين الصحي، بطاقة التموين، والحصول على الدعم كاملا، وحين يتم إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة دعم الدولة للطفل الثالث، ومن بعد إنجاب الطفل الرابع لن يكون هناك دعم له، على أن يطبق القانون ابتدًاء من عام 2024 وبدون أثر رجعي، مُشيرة إلى أنها ستقوم بإرسال مُذكرة القانون كاملة إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية لأخذ آرائهم حول القانون.كما أكدت أن أزمة الكثافة السكانية يعاني منها العالم أجمع ولذلك لجأت بعض من الدول لتحديد النسل ومنها الصين والتي ألزمت شعبها بعدم الإنجاب أكثر من طفلين منذ عام 2015، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مُشيرة إلى أن نتيجة إتباع الصين وأمريكا لإستراتيجية تنظيم النسل، كان له تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية بتحسين معدلات النمو إلى أن أصبحوا من أكبر الدول ذات الاقتصاد القوي في العالم، مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تتم إضافة معلومات عن مخاطر الزيادة السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة، وكذلك عمل حملات إعلامية بشكل دوري ومُستمر لتوعية الشعب بضرورة تنظيم النسل، مُتسائلة أين الحملات الإعلامية التي كانت تذاع في السابق عن أهمية تنظيم النسل والتي كان لها تأثير على المواطنين.