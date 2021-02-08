«أبو الغيط»: القضية الفلسطينية محط إجماع عربى

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية محط إجماع عربى.وأضاف أبو الغيط فى كلمته اليوم أمام الاجتماع الطارئ، أن التسوية السياسية لا يمكن فرضها بجوانب أحادية، متابعا ليس أمامنا سوى تسيير الطريق امام التفاوض.ودعا أبو الغيط الأطراف الدولية وفى مقدمتها الرباعية الدولية أن تبذل جهدا حقيقيا لاطلاق عملية سياسية يكون لها افق واضح ومدة زمنية محددة وتخضع للقوانين ومبادى القانون الدولى وأسس مبادرة السلام العربية.