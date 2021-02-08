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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة ٣١.. ومواعيد عرضه على قناة On

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:36 م
لؤلؤ
لؤلؤ
شيماء حسين
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مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل عن مسلسل لؤلؤ الحلقة ٣١ الذي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء عرض حلقاته في أوائل شهر يناير الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أحداث الحلقة الماضية ومواعيد عرض الحلقات وأبرز الفنانيين المشاركين في المسلسل.

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة ٣١

تدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود مطربة تدعى لؤلؤ وتقوم بدورها الفنانة مي عمر إلى قمة المجد الفني منذ نشأتها وتربيتها في إحدى دور الأيتام إلى أن أصبحت نجمة الغناء الأولى في الوطن العربي و صارعها الفني مع كامليا التي تقوم بدورها الفنانة نرمين الفقي وقصة زواجها من رجل طارق نصار وتدور أحداث الحلقة الماضية حول الصراع النفسي الذي تعانية لؤلؤ عقب الخديعة التي تعرضت لها من صديقتها في الملجأ مروة وبدر الذي لعب عليها دور العاشق حتى خدرها و صورها أثناء اغتصابها مما تسبب في طلقها من زوجها طارق كما شملت الحلقة الوقيعة بينها وبين كامليا من خلال برنامج تليفزيوني بسبب ديتو غنائي بينهما.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة On

يمكن لجمهور مسلسل لؤلؤ الذي حظي على نسب مشاهدة عالية منذ عرضه متابعته في تمام الساعة 7:45 مساءا على قناة On والإعادة الساعة 2 صباحا، والساعة 1 ظهرا كما يذاع المسلسل على شاشة قناة On Drama في تمام الساعة 10 مساءا والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 3 عصرا كما يذاع المسلسل أيضا على قناة Mbc العراق في تمام الساعة 4 عصرا والإعادة في 3 صباحا والساعة 8 صباحا.

الفنانين المشاركين في مسلسل لؤلؤ

يشارك في مسلسل لؤلؤ الحلقة ٣١ باقة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد والفنان محمد الشرنوبي والفنانة نجلاء بدر والفنانة هيدى كرم بالإضافة إلى الدور المميز للفنانة الصاعدة ملك أحمد زاهر التي جسدت دور ابنه الفنانة نجلاء بدر من الفنان أحمد زاهر نتيجة علاقة آثمة والتي لا يعترف به حتى موتها خلال أحداث المسلسل.

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