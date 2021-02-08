حقيقة دخول محمد منير تجربة سينمائية جديدة

محمد منير وعلم الدستور، أن منيرموجود في الجلسة بناء على طلب من المخرج وبالفعل استمع إلى قصة العمل الجديد الذي كتبه المؤلف ياسر بدوي وأبدى إعجابه بالقصة لكنه لم يوافق حتى الآن على الدخول في التجربة ولم يعط رده بعد خاصة أنه يعاني من ظروف صحية ليست جيدة خلال الفترة الماضية.



ويرز الكينج منير حاليا في باقي أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعد أن أطلق "باب الجمال وأنا رايق" وحقق نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ويطرح الأغنيات الثلاثة المتبقية على مدار الأسابيع القادمة.

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ويرز الكينج منير حاليا في باقي أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعد أن أطلق "باب الجمال وأنا رايق" وحقق نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ويطرح الأغنيات الثلاثة المتبقية على مدار الأسابيع القادمة.

عقد الكينججلسات عمل مع المخرج جاسر جادو بعد عرض الأخير لفيلم جديد عليه لتقديمه للسينما خلال الفترة القادمة، وبعدها نشرت أخبار عن دخول منير للفيلم الجديد، الذي يعيده للسينما بعد ما يقرب من ربع قرن.