«ألغاز العراب 5».. آل باتشينو يعشق سيارات الدفع الرباعي وصاحب المنزل الأفخم

◄ 185 مليون دورلار.. صافي ثروة آل باتشينو





◄ 10 ملايين دولار عن كل فيلم



◄ مزاج آل باتشينو.. سيارات الدفع الرباعي



◄ صعوبات قبل الرفاهية وموهبة قبل الاحتراف



هناك نجوم يتكررون كل مائة عام، وآخرون لا يتكررون على الإطلاق، لعل آل باتشينو واحدًا من هؤلاء الذين يصعب أن يجود الزمان بمثلهم سواء في المكانة التي وصل إليها أو في شكل حياته الثرية المليئة بالتجارب والمنعطفات والأزمات، ثم تحقيق النجاحات والشهرة ليصبح ما هو عليه الآن واحدًا من أهم نجوم هوليوود وأحد أساطيرها.كان للفنان آل باتشينو تأثير كبير على صناعة السينما ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. وبعد عمل شاق على مدار عقود نجح في تكوين ثروة طائلة تليق بموهبته، وقيمته الفنية كواحد من الملهمين للممثلين حول العالم لسنوات عديدة.حصل الممثل على هذه القيمة الصافية الضخمة من خلال أدواره في أفلام هوليوود المختلفة والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات. فهو استمر لامعًا في مهنته لأكثر من 50 عامًا وهو اليوم أحد الممثلين الأعلى أجرًا في هوليوود.شهد الممثل الكثير من المصاعب خلال حياته ولديه قصة ملهمة، عمل الممثل بجد لجمع ثروته الهائلة ويعتبر أحد أفضل ممثلي هوليود في كل العصور، يمكن أن تُنسب ثروة آل باتشينو الضخمة إلى أرباحه من الأفلام في الغالب. على الرغم من أنه حصل على مبلغ كبير من المال من المسرح ومن أدواره في مسلسلات تلفزيونية مختلفة، إلا أن جزءًا كبيرًا من صافي ثروته يرجع إلى أرباحه السينمائية. وفقًا لبعض التقارير، يبلغ راتب آل باتشينو لكل فيلم حوالي 10 ملايين دولار.بلا شك تعد ممتلكات الأشخاص جزءًا من شخصيتهم، والحال نفسه ينطبق على السيارات، وعلى ما يبدو فإن آل باتشينو من أشد المعجبين بسيارات الدفع الرباعي فهو يمتلك سيارة لكزس GX 470 باللون الأسود ومجموعة روفر باللون الأبيض. كما تم رصد الممثل في بعض السيارات الرياضية وسيارات السيدان، وجميعها تتميز بالقوة والصلابة وشعور مالكيها بالثراء والفخامة، ولعلها صفات تليق مع حياة الترف التي يعيشها أسطورة الأداء والتمثيل آل باتشينو.◄ بيت آل باتشينومثل كل شيء يخصه يتسم بالفخامة والثراء، كذلك منزله. يمتلك الممثل العالمي منزلًا فخمًا في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. ووفقًا لموقع livebiography المهتم بتسجيل السير الذاتية للمشاهير، فقد اشترى هذا المنزل الرائع من السيدة كولينز مقابل 25 مليون دولار تقريبًا.يوفر المنزل الفاخر إطلالات خلابة على المناطق المحيطة، ويعد أحد أفضل منازل المشاهير هناك.عندما كان آل باتشينو يبلغ من العمر عامين، انفصل والديه. انتقلت والدته إلى منزل والديها في برونكس. هناك لم يكن آل باتشينو يتمتع بطفولة مثالية، وغالبًا ما كان يتشاجر مع الأطفال في الحي.كان معروفا كمثير للمشاكل في المدرسة، بدأ آل باتشينو الشرب والتدخين في سن 9 سنوات، وعندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، بدأ في تجربة الخمور. ومع ذلك، لم يستخدم أي مخدرات قوية. خلال فترة مراهقته، اعتاد أصدقاؤه على تسميته "سوني".كان لديه اهتمام بالتمثيل خلال فترة مراهقته وكان يقوم بأفعال مختلفة أمام أصدقائه. بسبب موهبته وشغفه المذهلين، بدأ الناس يطلقون عليه لقب "الممثل".على الرغم من وجود بعض الاهتمام بالتمثيل، أراد آل باتشينو أن يصبح لاعب بيسبول عندما كان مراهقًا. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.ترك آل باتشينو المدرسة عندما كان في السابعة عشرة من عمره وتشاجر مع والدته بشأن قراره. أدى ذلك به إلى مغادرة منزل والدته. بلا مأوى وبدون مال، عمل الشاب آل باتشينو في عدد من الوظائف منخفضة الأجر بما في ذلك موظف النقل، وموظف البريدي، وبواب.بدأ يتعلم التمثيل ومثل في عدد من المسرحيات في الطابق السفلي في مسرح نيويورك تحت الأرض. وكان يضطر أحيانًا إلى النوم في المسارح وفي الشوارع. في عام 1962، كان على آل باتشينو أن يتعامل مع صدمة وفاة والدته. وفي عام 1963، توفي أيضًا جده الذي كان قريبًا جدًا منه.واصل آل باتشينو تعلم التمثيل وبعد أن أمضى أربع سنوات في HB Studio، نجح في اختبار Actors Studio. كانت هذه تجربة غيرت حياة آل باتشينو.بعد ذلك بدأ الممثل في الظهور في مسرحيات مختلفة حيث أظهر موهبته، ثم بدأ مسيرته السينمائية لأول مرة في عام 1969 ومنذ ذلك الحين ظهر الممثل في العديد من أفلام هوليوود بما في ذلك The Godfather.من المؤكد أن كل هذه الصعوبات وغيرها من أزمات نفسية ادخلته في دوامات اكتئاب وعلاج نفسي بمرحلتي الشباب والطفولة، هي ما انتجت هذا الثري الذي لم يكن أبدًا وليد الصدفة بل العمل والجدية في سبيل مهنته الساحرة.