«التعليم» تتابع خطة تنمية المعلمين في الإسماعيلية

توجه صباح اليوم، نائب الوزير لشئون المعلمين رضا حجازي، لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة تدريبات المعلمين.وقال وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية، طه عجلان، إن الزيارة تستهدف متابعة خطة التنمية المهنية للمعلمين من الصف الرابع حتي الثالث الإعدادي، كذلك تقييم ما تم من إنجازات في حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، إضافة لمتابعته لتغيير المسمى الوظيفي وتذليل أي معوقات وتدريبات التنمية المستدامة للمعلمين على رأس العمل، وعقد اجتماع مع مدير المديرية ووكيل المديرية ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومسؤلي التدريب بالمديرية.يذكر أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق 20 فبراير من الشهر الجاري، بعد إجازة نصف العام التي استمرت لمدة 36 يوما بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).