رابحًا 91.87 نقطة.. ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% رابحًا 91.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8779.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحًا 140.58 نقطة ليصل إلى مستوى 25409.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال.وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.57%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.84%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.71%.وصعد قطاع النقل بنسبة 1.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاعي تجزئة الأغذية والاتصالات بنسبة 0.12%، 0.02%، على التوالي.