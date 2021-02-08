كمامات عيد الفلانتين 2021.. أحدث افتكاسات الموضة لهذا العام

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ونستعرض فى السطور التالية، أحدث أقنعة الوجه، المزينة بطابع ال valentine والتي تمنحك فى نفس الوقت الجمال والراحة والحماية.1. مجموعة من 5 كمامات من Old Navyووفقا لموقع "Usatoday"، تأتي هذه المجموعة من كمامات الوجه الوجه ذات الثنيات بخمسة أشكال مختلفة، مزينة بطبعات القلوب ذات الألوان الوردية، وهى ذات مقاس واحد يناسب الجميع مصنوع من ثلاث طبقات من القماش القطني، وتتميز بأحزمة مرنة قابلة للتعديل فوق الأذن لملاءمة مريح، ومجموعة Old Navy من الكمامات يمكنك الحصول عليها بسعر 12.50 دولار.2. كمامات قوس قزح النابض بالحياةيمكنك اقنتاء كمامات الوجه بألوان مختلفة من علامة Etsy بدءًا من 11.20 دولار، وتتميز هذه الكمامات بأنها قابل لإعادة الاستخدام، وهي مصنوعة يدويًا من القطن، مع حلقات أذن مرنة مرنة لتثبيتها على الأذن، كما تمتاز بأحجامها المختلفة لتناسب جميع الأعمار، بما فى ذلك أحجام الأطفال الصغار والأطفال والمراهقين، والرجال والنساء.3.مجموعة كمامات Kendra Dandyتعد من أفضل كمامات الوجه، وذلك بعد إجراء اختبارات مكثفة عليها، وتتوفر الآن هذه الكمامات بتصاميم مختلفة فنية، مكونة من خمسة أقنعة مأخوذة من العمل الفني Kendra Dandy، وسيكون تصميم القلوب خيارًا مثاليًا للاحتفال بعيد الحب، ويمكنك شراء المجموعة مقابل 30 دولارًا.4. زوج من أقنعة القلب من Vera Bradleyإذا كنت من محبي تصاميم علامة Vera Bradley، فتقدم العلامة حديثا كمامات "Sweet Hearts" المصنوعة من القطن بنسبة 100٪ وقد تم تصميم الأشرطة المطاطية الخاصة بها مرنة لتلتف حول رأسك، مما يساعد على تخفيف الضغط على أذنيك، وهو أمر مثالي إذا كان عليك ارتداء قناع لفترة طويلة من الوقت، ويمكنك شراء هذه المجموعة المكونة من عبوتين من Vera Bradley مقابل 8 دولارات.5. كمامات الفلانتين من Kohl'sتتميز هذه الكمامات المصممة للاحتفال بعيد الحب من علامة Kohl's، بأنها مصنوعة الداخل من القطن والبوليستر الخارجي، كما تتميز ببطانة ودعامة للأنف قابلة للتعديل لملاءمة أفضل تثبيت لها على الوجه، والكمامات متوفرة بمقاسين مختلفين ولديها ما يقرب من 2000 تقييم على موقع Kohl، حيث يهتم الكثير من الناس بمدى راحة ارتداءها وسهولة غسلها، ويمكنك شراءها بسعر 6.99 دولار.