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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:59 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع أسهم 4 قطاعات رئيسية.

وانخفض مؤشر قطر بنسبة 0.13% خاسرًا 13.50 نقطة ليصل إلى مستوى 10479.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.6 مليون سهم بقيمة 111.8 مليون ريال عبر تنفيذ 2617 صفقة، وتراجع 19 سهمًا، وارتفع 20 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.33%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

في سياق متصل، أعلن بنك قطر الأول، إتمام عملية الاستحواذ على ووترواي بلازا 1، وهو عبارة عن برج مكون من مكاتب فاخرة من الدرجة الأولى وتبلغ مساحته أكثر من 223،000 قدمًا مربّعًا ويقع في ضواحي هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه الصفقة الأولى من نوعها لهذا العام في الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من قيام بنك قطر الأول بالاستحواذ على متجر لولو هايبرماركت المسيلة في قطر، ونجح البنك من خلال محفظته الاستثمارية العقارية المدرة للدخل، في جذب التزامات مالية كبيرة من قاعدة عملاء البنك الموثوق بها وسيظل الاستثمار مفتوحًا للاكتتاب حتى شهر مارس.

أعلنت شركة بروة العقارية، أن مجلس إدارتها قرر تأجيل موعد اجتماعه لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31-12-2020 إلى يوم الإثنين الموافق 15 فبراير الجاري.

كما أعلنت شركة السلام العالمية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 23 فبراير الجاري، لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المنتهية بتاريخ 31-12-2020، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

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