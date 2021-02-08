بيرو تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا

تسلمت بيرو أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، تضم 300 ألف جرعة من شركة (سينوفارم) الصينية.وقال رئيس بيرو فرانشيسكو ساجاستي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الشحنة الأولى وصلت إلى مدينة (كالاو) الساحلية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، ومن المقرر أن تصل شحنات أخرى في 14 فبراير الجاري.وأوضح أن بلاده تخطط لبدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية هذا الأسبوع قائلا: "سنبدأ المرحلة الأولى من التطعيم لحماية الصف الأول من البيروفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا"، معربا عن شكره للمجتمع المدني في بيرو والقطاعين العام والخاص لجعل "هذا الإنجاز (التطعيم ضد كورونا) ممكنا".