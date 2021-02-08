خالد.. يتحدى إعاقته ويصمم أشكالًا على الأخشاب (صور)

يثبت أصحاب الهمم كل يوم للعالم أن الإعاقة ما هي إلا إعاقة الفكر والروح، حيث تفوقوا في جميع المجالات الفنية وأصبحوا أبطالًا يرفعون علم مصر، ومن هذه الأمثلة خالد أحمد ابن محافظة دمياط الذي تحدى إعاقته وقام بتصميم ونحت أشكال على الخشب حتى ينبهر كل من يرى أعماله.يحكي خالد أحمد، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، "منذ عامي السابع وأنا أبدع بالنحت على الأخشاب والرسم بشهادة كل المحيطين، بجانب أني أمارس ألعاب القوى، حتى عامي العاشر الذي فقدت به أمي، مما أثر على صحتي بالسلب، ليخبرني الطبيب بعد ذلك أني أعاني من ضمور فى عضلات الأطراف".وأضاف: "أعطاني ذلك المرض حافزًا كبيرًا لإثبات نفسي والاستمرار في هويتي، ومع مرور الوقت ثبت لكل المحيطين أني قادر على التحدي، وحصلت على ميداليتين فى ألعاب القوى، ومركز ثان جمهورية فى رمى الرمح ومركز ثالث فى رمى القرص ومركز تان فى لعبة تنس طاولة سنة 2019".وتابع: "لم أنس هويتي منذ الطفولة، وبدأت بالرجوع إليها، لكن كنت أواجه بعض العقبات بسبب مرضي وبسبب قلة أدوات النحت، حتى تمكنت من تصميم سفينة تيتانك بشكل رائع، والتي أبهرت صديقي وطلب مني أنه يشتريها، وبدأت من هنا بيع أعمالي لرغبتى في التوصل لكل بيوت مصر، أنا بضحى بالأسعار عشان أقدر أوصل فني لكل الناس".وعن طموحه قال "خالد"، "‬‏تمنيت أن أصبح مدرس تربية فنية، لكن بسبب ظروف المرض لن أقدر على تحقيق ذلك الحلم، ولأن أوفر كل جهدي لتحقيق حلمي الثاني وهو إنشاء شركة تتخصص في تصميم أشكال يدوية".