مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم بطولة نور

مواعيد إعادة عرض مسلسل جمال الحريم

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي عن مواعيد إعادة عرض مسلسل جمال الحريم بطولة الفنانة نور حيث يتم إعادته ايضا الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.



موعد عرض مسلسل جمال الحريم على قناة MBC 4

ويذاع أيضا مسلسل جمال الحريم بطولة نور ونجوم كثر على قناة MBC 4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا وهي القناة الأخري بخلاف قناة دي ام سي التي ذكرنا سابقا مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم عليها ومواعيد الاعادة.



مسلسل جمال الحريم





ومسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، وأخرون كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله وكثيرون.



وتواصل حاليا النجمة نور اللبنانية تصوير مسلسل ضل راجل مع النجم ياسر جلال وهو العمل الذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل ليكون بمثابة التجربة الثانية له مع نور ويشارك في بطولته الفنان ايهاب فهمي.





اقرأ أيضًا:

تواصل النجمة اللبنانية نور عرض مسلسلها الجديدالذي تقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من النجوم، ويبحث الجمهور عنويقدم مسلسل جمال الحريم في مواعيد معروفة حيث يعرض فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء.