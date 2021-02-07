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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:52 م
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
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تحتفل الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها- غدًا- على الداعية والمنتج معز مسعود.

عقد القران داخل قاعة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر الاحتفال على الأسرتين والمقربين فقط.

وقبل أيام تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للداعية معز مسعود في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وذهب العديد من التكنهات بين رواد السوشيال ميديا إلى أنه كان برفقته الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد إعلان النجمة علاقتها بالداعية بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.

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