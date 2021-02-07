عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

تحتفل الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها- غدًا- على الداعية والمنتج معز مسعود.عقد القران داخل قاعة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر الاحتفال على الأسرتين والمقربين فقط.وقبل أيام تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للداعية معز مسعود في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.وذهب العديد من التكنهات بين رواد السوشيال ميديا إلى أنه كان برفقته الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد إعلان النجمة علاقتها بالداعية بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.