العمر الحقيقي لحلا شيحة ومعز مسعود

ساعات قليلة، ويعقد الداعية معز مسعود قرانه على النجمة حلا شيحة بأحد فنادق القاهرة، بعد العديد من الأقاويل والشائعات التي طالتهما مؤخرا.وتكشف "الدستور" العمر الحقيقي وفارق السن بين أحدث زوجين في الوسط الفني:حلا شيحة تبلغ من العمر 41 سنة وهي من مواليد 23 فبراير 1979، أما معز مسعود يبلغ من العمر 42 سنة وهو من مواليد 27 فبراير 1978، والفارق بينهما عام واحد فقط.يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود أثارا جدلًا كبيرًا بشأن علاقتهما خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.