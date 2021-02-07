حازم طه نقيبًا للمحامين بالفيوم

كشفت النتيجة النهائية لانتخابات المحامين في الفيوم، منذ قليل، عن فوز حازم طه عبدالعليم بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة، وكان يخوض الانتخابات 19 مرشحًا على مقعد العضوية فوق السن، و7 محامين على موقع الشباب.وشهدت الانتخابات تزايد أعداد الناخبين لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم التي بدأت صباح اليوم لاختيار النقيب، و7 أعضاء حيث ترشح على منصب النقيب كل من محمود الهوارى نقيب المحامين الأسبق، حازم طه عبدالعليم أمين عام النقابة، هشام محمد الدوح وكيل النقابة، وعلى رمضان، وعويس عبدالسلام، الصايم جلال الدين، على منصب النقيب.يذكر أن الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل، وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمحافظة الذين لهم حق الانتخاب بلغ 4 آلاف 320 محاميًا بعد تنقية الجداول من غير الممارسين، وأن هناك إقبالًا شديدًا من محامى الفيوم لاختيار من يمثلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات قبل دخول مبنى النقابة.