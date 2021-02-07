جمال مختار مديرًا لمعهد الدراسات السياسية بالوفد ونائبًا لرئيس لجنة الدفاع

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين اللواء جمال مختار محمد حنون، نائبًا لرئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي.كما قرر أبوشقة إعادة تشكيل معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالوفد كالتالي:أولًا: الدكتور عبدالسند حسن محمد يمامة، عميدًا للمعهد.ثانيًا: اللواء جمال مختار محمد حنون، مديرًا للمعهد.تنفذ القرارات من تاريخه ويلغى ما دونها من قرارات.