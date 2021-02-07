يحيى الفخراني في مدينة الإنتاج من أجل «نجيب زاهي زركش»

دخل الفنان الكبير يحيى الفخراني مدينة الإنتاج الإعلامي بصحبة أبطال مسلسله الرمضاني المقبل "نجيب زاهي زركش"، وذلك لتصوير جزء من أحداث المسلسل هناك، حيث قام المخرج شادي الفخراني باختيار أحد مواقع التوصير لتكون ضمن المواقع الرئيسية لتصوير المسلسل.ويعود الفنان يحيى الفخراني من جديد بهذا المسلسل لدراما رمضان بعد غياب دام لـ3 سنوات، ويتعاون فيه مع الكاتب عبدالرحيم كمال الذي قدم معه عدد كبير من أعماله آخرهم "ونوس" عام 2016 والذي حقق نجاح كبير، ومسلسل "نجيب زاهي زركش" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية ويناقش عدة قضايا مجتمعية هامة بشكل لايت كوميدي.مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخرني ويشاركه كل من هالة فاخر وأنوشكا وشيرين والفنانين الشباب رامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم بجانب الفنانين تميم عبدة ومحمد الصاوي ومحمد محمود والفنانة الشابة رنا رئيس.