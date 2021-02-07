سفير تركي ينتقد تعامل الخارجية مع احتجاجات جامعة بوغازيتشي

انتقد السفير التركي المتقاعد، حسن جوغوش، اليوم، تعامل وزارة الخارجية مع احتجاجت جامعة بوغازيتشي البوسفور، وقال إنه ليس هناك علاقة تربط الحديث عن حقوق الإنسان بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول.وأوضح «جوغوش» في مقال له بصحيفة «يتكين ريبورت»، أن «بيان وزارة الخارجية بشأن أحداث جامعة بوغازيتشي أعاد إلى الأذهان البعد الخارجي لقضايا حقوق الإنسان. لقد قرأت البيان الصحفي لوزارة الخارجية في 4 فراير باندهاش كبير. فخلال السنوات الأخيرة، بدأت الخارجية في إصدار بيان رسمي حول كل قضية، من منطلق يعتقد أنه كلما أصدرنا المزيد من البيانات، كلما أظهرنا أننا نتبع سياسات أكثر نشاطًا».وتابع: «بيان وزارة الخارجية حول أحداث البوسفور، بتاريخ 4 فبراير، يعطيك عند قراءاته للوهلة الأولى رسالة مفادها أنه إذا كان قاع الإناء الخاص بي أسود، فإن قاع الإناء الخاص بك أكثر سوادًا. ومع ذلك، وبحسب ما تعلمناه في الدبلوماسية، فإن مبدأ المعاملة بالمثل في مجال حقوق الإنسان غير صالح ولا يمكن أن يسري. على سبيل المثال، لا يمكنك أن تقول لليونان لن أفتح مدرسة للرهبان دون بناء مسجد في أثينا».