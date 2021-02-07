نائب التنسيقية يتقدم بطلب لمتابعة تبطين الترع بمنشأة القناطر

تقدم النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لوزارة الموارد المائية والري بتاريخ لمتابعة موقف الترع الواقعه بنطاق دآئرة منشأة القناطر والدوائر المحيطة، وذلك في إطار العمل الخدمي لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وردت الوزارة أن الترع المذكورة بالطلب كلها مدرجة بخطة الوزارة والتنفيذ خلال 3 سنوات، وجاري المتابعة مع الوزارة حتى انتهاء المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.يأتي ذلك في إطار البرنامج القومي لتأهيل الترع والمصارف والذي يتبناه رئيس الجمهورية، من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية المائية من ( تأهيل- تدبيش- تبطين) للترع والمصارف المائية.