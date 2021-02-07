استعجال تقرير الأدلة الجنائية في حريق سوق التوفيقة

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية حول حرق سوق التوفيقية وتفحم 14 كشكا ومولا تجاريا.كانت النيابة قررت حبس المتهم في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان في حريق سوق التوفيقية، وقال أصحاب الأكشاك المتضررين إنهم فوجئوا صباح، أول أمس الجمعة، بتصاعد كثيف لألسنة اللهب من داخل أحد الأكشاك وحاولوا إطفاءها إلا أنهم فشلوا وبسرعة شديدة امتدت النيران وأحرقت أكثر من ١٤ كشكا، ومولا.وكشفت معاينة نيابة الأزبكية لحريق سوق التوفيقية عن تفحم أكثر من ١٤ كشكا للباعة وتفحم جميع ما فيهم من مفروشات أو سلع معدة للبيع، وأضافت المعاينة أن حجم الخسائر المبدئية تقدر بنحو٢٠ مليون جنيه ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة.وأشارت المعاينة إلى أن سبب الحريق إلقاء بنزين مما ساعد في انتشار النيران وامتدادها للأكشاك المحترقة، فضلا عن امتدادها لمول تجاري.ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق (14) كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية).وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.